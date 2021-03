Man aangehouden die onder invloed van drugs achter het stuur zit

De man werd aan het Sluispad Zuid gecontroleerd door agenten. Omdat ze het vermoeden hadden dat hij mogelijk onder invloed van drugs was werd er een speekseltest bij hem afgenomen. Daaruit bleek dat hij vermoedelijk onder invloed van cocaïne, amfetamine of methamfetamine was. Daarop is hij direct aangehouden. Omdat hij niet in het bezit was van een geldige werkgeversverklaring kreeg de verdachte ook een bekeuring voor het overtreden van de avondklok. De man is overgebracht naar het politiebureau en daar ingesloten.