Opsporing Verzocht over cold case baby Sem

´Dus als mensen nog iets weten of vermoeden, meld het! Dat kan zelfs anoniem via M´, luidt de oproep van de teamleider. ´De moeder moet rond eind januari 2006 zijn bevallen. Gezien de lengte en het gewicht van de baby, moet zij minstens 37 weken zwanger zijn geweest. Dat betekent ook dat ze voor een groot deel van 2005 zwanger was. Of die zwangerschap goed te zien was of niet, mensen moeten iets weten, vermoeden of hebben gemerkt. Misschien was er een vrouw - vermoedelijk uit (de omgeving van) Doetinchem - die zwanger was en op een gegeven moment geen kindje had en daar toch een geloofwaardig verhaal bij had.´