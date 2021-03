Coldcaseteam politie overweldigd door reacties

Aan de campagne werkten ook diverse andere mensen mee. Directeur Hans Martijn Oostendorp van voetbalclub De Graafschap omarmde het voorstel om samen te werken meteen. De club is verankerd tot in de haarvaten van de Doetinchemse samenleving en wil graag meer betekenen voor de stad en regio dan alleen voetbal. Ook producer Edwin van Hoevelaak (bekend van hits van André Hazes jr, Jeroen van de Boom, Nick&Simon en Wolter Kroes) wilde zijn medewerking, studio en netwerk graag volledig belangeloos inzetten voor dit project. Via hem werd zanger Xander de Buisonjé, zelf vader van een zoon die Sem heet, benaderd voor het schrijven van een speciaal lied. Dit nummer, getiteld “Er is nog hoop” werd daarna ook wederom volstrekt belangeloos ingespeeld door diverse topmuzikanten zoals gitarist Marcel Fisser, drummer Marijn van de Berg en bassist Edwin de Groot, allen bekend van het tv programma De beste zangers.

Het lied ‘Er is nog hoop’ is o.a. te beluisteren via Spotify en alle opbrengsten gaan naar stichting Nidaa, kenniscentrum voor vondeling leggen en babydoding en naar stichting De beschermde wieg, waar een baby anoniem te vondeling kan worden gelegd en acute hulp kan worden verleend aan zwangere vrouwen in nood.