Autodieven aangehouden

De melder zag dat twee mannen de auto eerst de straat uitduwden. Daarna laadden de twee de gestolen auto op een autoambulance en reden ermee weg. Kort na de melding zagen agenten twee mannen in een autoambulance rijden. Hierop gaven zij het voertuig een stopteken en controleerden zij de vracht. Het bleek te gaan om een auto die net gestolen was. De eigenaar had zijn auto inderdaad in de Uitgeeststraat geparkeerd. De eigenaar doet aangifte. Agenten namen de autoambulance voor onderzoek in beslag.



De twee verdachten zitten vast en worden gehoord over hun rol bij de diefstal. Er wordt proces-verbaal tegen hen opgemaakt.