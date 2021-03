Beelden fraudeleus pinnen in Bureau Rijnmond

Het is de eerste keer dat de politie in Zeeland zo nadrukkelijk samenwerkt met Bureau Rijnmond. Deze samenwerking kwam de laatste dagen tot stand toen vorige week bleek dat enkele verdachten van Zeeuwse fraudezaken bij geldautomaten in Rotterdam hun buit pinden. Vorige week werden drie Rotterdammers herkent nadat de politie afbeeldingen toonde in Opsporing Verzocht. Mochten de mannen van deze nieuwe gezocht zaken niet herkend worden, dan worden hun afbeeldingen daarna bij Opsporing Verzocht getoond.