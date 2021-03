Politie waarschuwt voor autodiefstallen in West-Brabant

De politie komt graag met u in contact met mensen die mogelijk getuige waren van een autodiefstal. Daarnaast komt de politie ook graag in contact met mensen die beschikken over een beveiligingscamera, videodeurbel of dashcam. Beschikt u over zo’n camera en heeft u mogelijk beeldmateriaal van de diefstal van een auto? Dan komt de politie graag met u in contact. U kunt contact opnemen via 0900-8844.