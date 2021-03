Vrouw overleden bij steekincident

Tilburg - Vanmiddag heeft een steekincident plaats gevonden in een woning aan de van Alkemadestraat. Daarbij is een vrouw overleden. De politie heeft de bewoner, een 38-jarige Tilburger, aangehouden als verdachte. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf in de relationele sfeer. De identiteit van het slachtoffer is echter nog niet bekend, mogelijk gaat het om de bewoonster, dit zal echter uit het verdere recherche onderzoek nog moeten blijken.