Verdachte aangehouden voor bezit vuurwapen

Omstreeks 15:45 uur ontvangen agenten een melding van een verdachte situatie in de omgeving van het treinstation Muiderpoort in Amsterdam Oost. Een groepje personen zou zich daar ophouden en één van hen zou een steekwapen bij zich dragen. Ter plaatse treffen de agenten inderdaad een groepje personen aan die bij het aanspreken er gelijk vandoor gaan. Na een korte achtervolging houdt een agent een verdachte aan die tijdens zijn aanhouding een vuurwapen weggooit in de bosjes. Het vuurwapen is -net als het aangetroffen steekwapen en de verdovende middelen- inbeslaggenomen.