Jonge verdachten aangehouden voor overval Henri Polakstraat

Die dinsdagmiddag liep het slachtoffer naar huis nadat hij eieren had verkocht in de buurt. Wat hij niet wist is dat hij door twee jongens werd achtervolgd. In de Henri Polakstraat grepen ze hun kans en beroofden ze de jonge Dordtenaar onder bedreiging van een mes. De jonge verdachten die zijn aangehouden worden verhoord. Vrijdag bepaalt de rechter-commissaris of ze langer vast blijven zitten.