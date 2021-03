Drie verdachten opgepakt voor brute inbraak

De politie startte een onderzoek. Al snel kwamen de rechercheurs uit op het AZC. Verschillende aanwijzingen wezen erop dat in ieder geval één van de verdachten een bewoner was. Op 2 maart 2021 is een 14-jarige bewonder van het AZC aangehouden als hoofdverdachte in deze zaak. Hij was aangehouden voor winkeldiefstal en kon na afhandeling van die diefstal meteen blijven overnachten bij ons voor de inbraak met geweld. Op 4 maart zijn twee medebewoners(15 en 16 jaar) van deze verdachte ook aangehouden op het AZC verdacht van het feit dat ze mededaders of medeplichtig zijn. De recherche gaat verder met het onderzoek.