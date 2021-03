Verkeerscontrole transport

Het team Verkeer controleerde woensdag in totaal 39 combinaties, waarvan 7 met een buitenlands kenteken. Er zijn tientallen gebreken geconstateerd. Zo was het technisch niet altijd in orde. Er was bijvoorbeeld een APK verlopen, een lading te hoog of te lang of ontbrak een rechter buitenspiegel. Er is ook opgetreden tegen onjuist gedrag, zoals het vasthouden van een mobiele telefoon, negeren inhaalverbod, rijden zonder bestuurderskaart en een chauffeur die de gordijnen half dicht had getrokken waardoor het uitzicht beperkt was. Drie keer maakten de agenten een WOK melding (Wachten op Keuring) na ontdekking van een gescheurd chassis bij twee vrachtwagens en een mogelijk niet geregistreerde oplegger. De douane heeft acht diesel monsters genomen. Deze zullen in het laboratorium onderzocht worden op rode diesel.