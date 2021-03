Vrouw overvallen in woning, getuigenoproep

Ook tussen 6.00 uur en 8.00 uur was er een melding geweest uit de omgeving van de Predikherenlaan. Een getuige had twee mannen zien rennen. Het is natuurlijk goed mogelijk dat dit de daders zijn geweest van de overval. Zo niet dan zijn het misschien goede getuigen zijn die ons kunnen helpen. We willen graag in contact komen met mensen die tussen 6 .00 uur en 8.00 uur in de omgeving van Predikherenlaan buiten geweest zijn. Of mensen die misschien camerabeelden hebben van de openbare weg waar iemand op te zien is tussen die tijdstippen.

Heeft u tips of beelden, meld dit dan:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en meteen vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)