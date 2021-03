Diefstallen, pinpasfraude en woningoverval in Bureau Brabant

Diefstal crossmotoren

Eindhoven - Op woensdag 30 december 2020, tussen 01:45 en 03:00 uur, worden er bij een bedrijf aan de Achtseweg Zuid, vlakbij bedrijventerrein Strijp-S, twee kostbare crossmotoren gestolen, door vier mannen met petjes op en twee ook met capuchon. We tonen bewakingsbeelden van de overvallers. Is iemand opgevallen dat zo’n motor ergens te koop werd aangeboden? Of dat iemand na 30 december vorig jaar ineens twee crossmotoren had? Wie herkent de daders ook al proberen ze vakkundig onherkenbaar te blijven? Neem dan contact met ons op!

Inbraak/pinfraude

Tilburg – Uit een studentenkamer werd op 21 november rond 01:15 uur een pinpas gestolen. Diezelfde dag, rond 08:11 uur, is met deze gestolen pinpas gepind in een supermarkt aan het Professor de Moorplein in Tilburg. We tonen beelden van de supermarkt waarop twee mannen te zien zijn met een getinte huidskleur. Ze zijn allebei gehuld in een hoodie. Als u een idee heeft wie deze mannen zijn, horen we dat graag van u.

Diefstal fietsen

Tilburg – Op maandag 21 september worden in een tijdsbestek van bijna een uur drie fietsen gestolen bij de fietsenstalling van een bedrijf aan de Letostraat in Tilburg. Het gaat om een racefiets en twee elektrische fietsen. Op bewakingsbeelden is te zien dat de man met de fietsen aan de haal gaat. Hoe hij de gestolen fietsen meekrijgt, is nog een raadsel. Help mee om de dader van de fietsendiefstal te vinden en geef uw tips door.

Woningoverval

Tilburg – Op 17 december 2020, rond 23:15 uur wordt een 72-jarige vrouw thuis overvallen. Ze is alleen thuis. Twee mannen weten haar huis binnen te komen en ze wordt met een pistool geslagen en tegen de grond gewerkt. Er wordt gezocht naar geld. Maar dat is er niet. Uiteindelijk gaan de twee daders er vandoor met een portemonnee en een telefoon. Weet u waarom nou net deze mevrouw het doelwit was van deze brute woningoverval? Help ons deze zaak op te lossen!

