Getuigen van zwaar ongeval bij grensovergang Well gezocht

De vrouw uit Geldern reed in haar BMW over de L486 waar ze vlakbij de grensovergang Wezerweg bij Well tegen de boom botste. Ze reed op dat moment in de richting van Weeze. Onderzoek van de Duitse politie wijst uit dat er een tweede voertuig bij het ongeval betrokken is geweest. De bestuurder is achteraf weggereden.

Getuigen gezocht

De Duitse politie is nu op zoek naar getuigen van het incident. In het bijzonder kijkt de politie uit naar een chauffeur van een ouder model beige camper van het merk Alkhoven/Fiat Ducato. Hij verleende medische hulp bij het ongeval en wordt daarom gezien als belangrijke getuige.

Heeft u het ongeval zien gebeuren? Of heeft u een auto zien wegrijden? Dan kunt u contact opnemen met de politie in Goch via het nummer 0049 2823 1080.

Vragen van de pers worden beantwoord door de woordvoering van de politie in Kleve: 0049 2821 504 1111.