Politie ontmantelt meer drugslabs

Afgelopen jaar ontmantelde de politie 108 laboratoria waar synthetische drugs, zoals xtc en crystal meth (methamfetamine), worden geproduceerd. Dat zijn er 18 meer dan in 2019, een toename van 20 procent. Vooral in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zeeland en Noord-Brabant trof de politie meer drugslabs aan. Het aantal aangetroffen drugslabs is de afgelopen vijf jaar voortdurend gestegen. Ter vergelijking: in 2016 ging het om 61 labs. Opvallend is de toename van productielocaties waar crystal meth gemaakt en gekristalliseerd wordt. In 2020 zijn 32 van die locaties ontmanteld, tegen 9 in 2019.