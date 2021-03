Plofkrakers aangehouden, getuigen gezocht

Even na 04.00 uur werd via cameratoezicht gezien dat een explosief een groot deel van de gevel van een winkelpand aan de Choorstraat eruit blies. De politie kwam direct en startte een onderzoek, o.a. een helikopter werd ingeschakeld en een Burgernetactie werd ingezet. Er was direct zicht op één van de verdachten (18-jaar uit Utrecht) en die werd na een achtervolging in Lunetten aangehouden. De bewoners boven de winkel werden intussen in veiligheid gebracht vanwege mogelijk instortingsgevaar en de directe omgeving werd afgezet. Getuigen meldden dat zij mannen op een scooter hadden horen wegrijden. Er werden direct camerabeelden opgevraagd en uitgekeken. De tweede verdachte werd na onderzoek ook in Lunetten gevonden en aangehouden. Ook deze 17-jarige Utrechter werd in verzekering gesteld. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en vraagt getuigen om contact op te nemen via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.

Plofkraken zijn zeer gevaarlijk voor bewoners en omwonenden van de getroffen panden. Zowel de explosie als instortingsgevaar daarna leveren veel gevaar en schade op. Vaak zijn de daders erg snel uit zicht en moeilijk op te sporen. De politie is blij dat zij deze verdachten zo snel kon aanhouden. Bij een mogelijke veroordeling zal geprobeerd worden ook de kosten te verhalen op de daders. Bij verdachte situaties bij pinautomaten of huizen en winkels mag direct 112 gebeld worden. Hiermee kunnen we mogelijk plofkraken voorkomen of verdachten op heterdaad aanhouden.