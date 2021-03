Verkeerscontrole op Hoofdweg

De Hoofdweg is geselecteerd voor de controles omdat er in het recente verleden veel zware ongevallen zijn gebeurd, met ernstig letsel en zelfs met de dood als gevolg. Op het traject tussen de Weg om de Noord en de rotonde ter hoogte van de Kruisweg is intensief gecontroleerd op het vasthouden van een telefoon en op te hoge snelheid. Vooral het bellen tijdens het rijden kan gevaar opleveren voor fietsers die van hetzelfde weggedeelte gebruik maken, doordat de betrokken automobilisten afgeleid zijn.

In totaal bekeurde de politie vierentwintig bestuurders. In een tiental gevallen vanwege te hoge snelheid, waarbij de bestuurders meer dan dertig km per uur te snel reden. Twaalf bestuurder kregen een bekeuring wegens het vasthouden van een mobiele telefoon. Twee bestuurders werden bekeurd omdat zij respectievelijk onder invloed en onverzekerd in een auto reden.