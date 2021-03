Woningoverval; politie zoekt getuigen

De politie heeft, nadat zij gealarmeerd werd, een zoekslag gemaakt in de omgeving. De overvallers werden echter niet meer aangetroffen. De recherche onderzoekt de woningoverval en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook komt de politie graag in contact met mensen die in het bezit zijn van (beveiligings)camera’s rondom die omgeving. De beelden kunnen worden geüpload via politie.nl/upload.

20211045171