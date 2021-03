Bestuurder onder invloed van drugs

Bij aanspreken zagen de agenten dat de bestuurder, een 24-jarige man uit Bergen op Zoom, nogal sloom reageerde. Ook had hij bloeddoorlopen ogen. Voor hen aanwijzingen die duiden op het rijden onder invloed. Daarom moest de bestuurder dan ook een speekseltest afleggen.

Die test wees uit dat de man onder invloed was van THC, de werkzame stof in hasj en wiet. De man is meegenomen naar het politiebureau. Daar nam een GGD-arts een bloedmonster van hem af. Dit monster wordt opgestuurd naar het NFI dat het bloed zal onderzoeken. Als de uitslag bekend is neemt een officier van justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak.

De man kreeg een rijverbod van 24 uur.