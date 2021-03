Ernstige aanrijding in Tholen

De vuilniswagen sloeg af en kwam in aanrijding met de vrouw op de fiets (68 jaar, Tholen). Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar uiteindelijk is de vrouw met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is nog niets bekend, zij is nog niet in staat om een verklaring af te leggen.

Verkeersspecialisten van politie Zeeland-West-Brabant doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Door agenten zijn getuigen van het ongeval gehoord en ook de chauffeur van de vuilniswagen heeft een verklaring afgelegd. De man moest een blaastest ondergaan. Hieruit bleek dat hij niet onder invloed van alcohol was. De vuilniswagen had een dashcam aan boord, de beelden hiervan worden afgestaan aan de politie ten behoeve van het onderzoek.

De politiehelikopter heeft overzichtsfoto’s van de situatie ter plaatse gemaakt, die worden meegenomen in het onderzoek.