Verdachte aanranding aangehouden

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze vertelde dat ze met een vriendin op een bankje zat op het perron, wachtend op de trein naar Eindhoven. Ze werd aangesproken door een man die vroeg welke trein hij moest nemen om in Brussel te komen. Vervolgens vroeg hij de vrouwen om sigaretten en geld. Daarna werd hij handtastelijk en raakte hun hoofd aan. Vervolgens kneep hij volgens aangeefster die erg schrok stevig in haar linkerborst. Ze schreeuwde naar hem dat hij normaal moest doen. Ze waarschuwden in de trein een NS-medewerker, waarna de politie de verdachte in Breda uit de trein heeft gehaald. Hij is aangehouden en vastgezet. Na verhoor wordt hij overgedragen aan AVIM.