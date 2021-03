Man aangehouden voor betrokkenheid Beuningse ‘vergismoord'

Donderdag meldde zich een 30-jarige man, die geen vast woonadres heeft. Hij is de man die op camerabeelden te zien is. Hij heeft vrijdag op het politiebureau een verklaring afgelegd, daarna is hij direct aangehouden. De man wordt nu verder verhoord. Er zijn vrijdag op vijf plekken panden doorzocht. Dit gebeurde in Amsterdam, Diemen en Rotterdam.

Het onderzoek naar de verdachte is in volle gang. Meer details worden er op dit moment niet gegeven, de man zit in beperkingen en mag alleen contact met zijn advocaat hebben.