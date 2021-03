Verkeerscontrole met een luchtje

Rond 19:10 uur reden agenten op de Melis Stokelaan achter een bestelauto om een verkeerscontrole uit te voeren, toen zij opeens een zeer sterke hennepgeur roken. De geur leek vanuit het voertuig te komen, dus gaven de agenten deze een stopteken. In de achterbak van de auto ontdekten zij drie grote zakken vol met hennep. In totaal bleek het te gaan om ongeveer 47 kilo. De bestuurder, een 36-jarige man uit Loosdrecht, werd daarop aangehouden en zit nog vast.



Na verder onderzoek vond de politie een hennepkwekerij bij een woning aan de Pieter Langendijk, waarbij sprake was van diefstal van stroom. De kwekerij is ontruimd en het onderzoek wordt voortgezet.



2021045789