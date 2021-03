Eén persoon overleden bij een woningbrand in Hellevoetsluis

Omstreeks half elf in de avond kreeg de politie een melding van de brand. Door de hevige rookontwikkeling, moest de gehele flat worden ontruimd. Nadat de hulpdiensten de brand onder controle hadden, troffen zij in de woning waar de brand is ontstaan, de bewoner overleden aan. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.