Tientallen boetes en vijf aanhoudingen bij verkeerscontrole

Foto: ©Nieuws op Beeld



Rond 15.00 uur startte de collega’s van Team Verkeer Rotterdam hun actie aan de Prins Alexanderlaan ter hoogte van het metrostation Graskruid. In ruim drie uur tijd zijn er tientallen snorfietsers, bromfietsers en automobilisten gecontroleerd. Daarbij zijn 28 bekeuringen geschreven voor onder andere het negeren van een rood verkeerslicht en het rijden met een verlopen APK. Ook waren er automobilisten die zonder gordel (6x) of met de mobiele telefoon (3x) achter het stuur zaten en hiervoor een bekeuring kregen. Tijdens deze controle is een automobilist aangehouden voor het rijden onder invloed, hierbij is ook het rijbewijs ingevorderd. In een van de auto’s werd een koffer met lachgasflessen aangetroffen, deze is in beslag genomen.





Foto: ©Nieuws op Beeld



Hoofdweg

In de avonduren hebben de collega’s de verkeerscontrole voortgezet op de Hoofdweg ter hoogte van de Lylantse baan. Ook hier zijn er verschillende voertuigen gecontroleerd waarbij er 37 bekeuringen zijn geschreven waaronder voor het overtreden van de avondklok (9x) en het negeren van een rood verkeerslicht (10x). Ook hier zijn er automobilisten aangehouden voor het rijden onder invloed. Gedurende de controle zijn er ook snelheidsovertredingen vastgesteld middels een laserapparaat.





Foto: ©Nieuws op Beeld

Wapens

Tijdens deze verkeerscontroles is er een 30-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. Bij de controle zijn er in zijn kleding wapens aangetroffen, waaronder een boksbeugel, stiletto en vilmes.

Opmerkelijk

De collega’s controleerden ook de bestuurder van een spookvoertuig. De auto stond op naam van een persoon die al even is overleden. Ook worden er nog twee voertuigen verder onderzocht op mogelijk verborgen ruimte.