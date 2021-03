Aangehouden voor witwassen en wapenbezit

Surveillerende agenten zagen de auto slingerend over de A4, ter hoogte van Bergen op Zoom, rijden en besloten het voertuig te controleren. De auto werd stilgezet en de bestuurder, een 28-jarige Fransman, gaf toestemming om de auto te doorzoeken. In de auto vonden de agenten een busje pepperspray en een geldbedrag van enkele duizenden euro’s. De Fransman is aangehouden op verdenking van het bezit van een verboden wapen en witwassen van geld. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex.

Van de bestuurder werd een speekseltest afgenomen. Die bleek positief uit te slaan op het gebruik van cocaine, amfetamine en THC. Een GGD-arts werd naar het politiebureau geroepen om daar een bloedmonster van de aangehouden verdachte af te nemen. De man kreeg een rijverbod van 24 uur.

Ook kreeg de automobilist een bekeuring voor het overtreden van de avondklok. Hij zit nog vast en wordt zaterdag gehoord door rechercheurs.