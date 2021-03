Politie doet onderzoek naar overval in winkel aan De Klomp en vraagt om beeldmateriaal

We vragen bij ons onderzoek hulp aan getuigen die we nog niet hebben gesproken. Maar ook net zo belangrijk, bewoners of bedrijven op de route vanaf De Klomp tot aan de Molukkenstraat die in het bezit zijn van beelden van camerabeveiliging of van auto’s met een dashcam.

Hebt u deze twee mannen gezien die aan het hieronder genoemde signalement voldoen.

Dader 1: Man, ongeveer 2 meter lang, blank, zwart gekleed, zwarte jas, zwarte capuchon, zwarte broek.

Dader 2: Man, ongeveer 1,75 meter lang, getint, en in het zwart gekleed. Zwarte jas en zwarte broek.

Hebt u camerabeelden op de route en in de omgeving van De Klomp tot aan de Molukkenstraat? Neemt u dan contact met ons op via 0900-8844, of via de Facebookpagina van de politie Enschede (DM). Liever anoniem? Belt u dan met M op 0800-0700.

2021102472 RV