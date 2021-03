Jongeren vinden grote hoeveelheid illegaal vuurwerk

Met behulp van de jongeren vond de politie in de bosjes bij een mountainbikepad nabij de Vooroever een grote hoeveelheid Cobra 6 vuurwerk aan, verpakt in vuilniszakken.

De politie heeft een special bedrijf ingeschakeld om dit gevaarlijke illegale vuurwerk veilig weg te kunnen halen.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar diegene(n) die verantwoordelijk is/zijn voor het achterlaten van dit illegale vuurwerk en is op zoek naar mensen die mogelijk informatie hebben hierover en heeft de volgende vragen:

* Heeft u de afgelopen tijd iemand in de omgeving van de Koopmanspolder zien lopen met vuilniszakken?

* Denkt u te weten wie dit illegale vuurwerk daar heeft neergelegd?

* Heeft u overige informatie over dit vuurwerk?

Neemt u dan a.u.b. contact op met de politie in Hoorn, via tel.nr. 0900-8844. Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2021046383 bij.

Liever anoniem? Belt u dan a.u.b. met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2021046383