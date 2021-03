Achtentwintig aanhoudingen bij demonstratie Museumplein 7 maart

In de loop van de middag verzamelden zich een grote groep mensen, zo’n zevenhonderd personen, op het Museumplein. Het bleek om een spontane demonstratie te gaan en demonstranten hielden zich niet aan de geldende coronamaatregelen. Hierop is de demonstratie door de driehoek om 15:30 uur ontbonden.



De politie heeft gefaseerd en gedoseerd opgetreden. Er werden in totaal achtentwintig personen aangehouden. Drie personen voor openlijke geweldpleging, zeven voor het niet voldoen aan een bevel of vordering. Ook zijn er achttien demonstranten aangehouden voor het overtreden van de coronamaatregelen. Zij verplaatsten zich na de demonstratie op het Museumplein naar een horecagelegenheid aan de Van Baerlestraat. Omdat zij geen afstand hielden zijn zij aangehouden op basis van de Wet publieke gezondheid.