Man zwaargewond bij steekincident 1e Middelandstraat

Rotterdam - Een 37-jarige Rotterdammer raakte even na middernacht zwaargewond bij een steekincident op de 1e Middellandstraat. Een 33-jarige plaatsgenoot stak vermoedelijk meerdere keren op hem in. Hij is aangehouden. Eerder meldden we dat ook het slachtoffer werd aangehouden. Dat is niet het geval.