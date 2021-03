Gewonden bij vechtpartij

De dienders zagen op de Statenlaan een gewonde 18-jarige Tilburger lopen die behoorlijk onder het bloed zat. Hij vertelde dat hij met een hockeystick geslagen was. Hij ging met de ambulance naar het ziekenhuis. Hij mist enkele tanden en heeft mogelijk een gebroken kaak. Agenten troffen daarna op de Vijverlaan een 20-jarige Tilburger aan die zich in de struiken had verschanst. Hij droeg een trui met capuchon waarop verse bloedspetters zaten. In zijn broekzak werd een boksbeugel aangetroffen. Hij werd daarop aangehouden ter zake wapenbezit. Een 21-jarige Tilburger raakte onwel door de vechtpartij. Hij had klappen op zijn hoofd gekregen. Een 20-jarige Tilburger liep een scheurtje in zijn oor op. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis. Een 20-jarige man uit Goirle die er ook bij was geweest, werd door de politie aangehouden op de verdenking van rijden onder invloed. De precieze toedracht van het incident is voor de politie nog niet duidelijk, er is nog door niemand aangifte gedaan.