Getuigen gezocht van straatroof

De jongen fietste tussen 17:30 en 17:50 uur langs het water over de Hoofdweg in de richting van Nieuw-Vennep, toen hij ter hoogte van de Basic Fit-sportschool werd aangesproken door twee jongemannen op één zwarte fiets. Zij dwongen het slachtoffer naar de ingang van de sportschool en beroofden hem daarna van zijn spullen.



De twee daders droegen beide een glimmende zwarte jas met capuchon over het hoofd. De één droeg daarbij een blauw en de ander een zwart mondkapje. Direct na de beroving vertrokken de daders op één fiets in de richting van het centrum van Hoofddorp.



Oproep

Tijdens de beroving is een persoon langsgereden op een scooter. Deze droeg een groene helm en had een groene tas achterop. Het ging mogelijk om een maaltijdbezorger. Deze getuige zou waardevolle informatie kunnen hebben over de beroving. De recherche vraagt daarom aan deze persoon zich te melden bij de politie.



Daarnaast zoeken wij andere getuigen. Heeft u iets gezien in de omgeving van Hoofdweg rond 17:45 uur? Heeft u de mogelijke verdachten zien fietsen? Of heeft u andere belangrijke informatie? Neem dan ook contact op met ons. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



2021047207