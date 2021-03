Getuigenoproep poging ramkraak Johann Siegerstraat

De recherche is een onderzoek gestart en wil daarbij graag spreken met mensen die even voor of na zes uur maandagochtend iets verdachts hebben gezien nabij de Johann Siegerstraat. Dat geldt ook voor bedrijfsmedewerkers of bewoners die wellicht camerabeelden uit de omgeving hebben. Het onderzoeksteam wil u vragen om deze te bekijken en te zien of er mogelijk verdachte personen of de genoemde donkerkleurige auto op waarneembaar is. In dat geval hoort de recherche het graag. U kunt uw beeldmateriaal rechtstreeks uploaden via onderstaand tipformulier.