Amsterdamse internetrovers aangehouden

In januari en februari werden er meerdere berovingen gepleegd in Amsterdam Zuidoost. Elke keer werden Marktplaatsaanbieders benaderd voor de verkoop van veelal duurdere elektronische apparaten zoals smartphones. De verdachten maakten een afspraak ergens in Zuidoost om de goederen te kopen. Bij de ontmoeting beroofden de verdachten vervolgens de aanbieders. Er zijn meerdere aangiftes gedaan en het Team Opsporing Bijlmermeer in Zuidoost stelde hierop een onderzoek in.