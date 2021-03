Vier arrestaties in onderzoek naar afpersingspoging en schietpartij

De reeks begon op zondag 18 oktober 2020 in Breda. Die avond werd op de Bruno Renardstraat omstreeks 19.30 uur een 39-jarige Bredanaar voor zijn woning beschoten. Hij parkeerde zijn auto langs de weg, pakte wat uit zijn kofferbak en liep daarna naar de voordeur van zijn woning. Hij zag op dat moment een man met een bivakmuts achter hem staan die een vuurwapen op hem richtte en schoot. Hij is weggerend en werd niet geraakt. In de gevel van zijn woning werden meerdere kogelinslagen aangetroffen. Op straat vonden agenten enkele hulzen.

Daarna werden in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 oktober 2020 een handgranaat en enkele patronen aan de Baliëndijk aangetroffen. In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 januari 2021 zijn een explosief en enkele hulzen gevonden aan de Kleine Krogt in Breda. De vondsten van de explosieven en munitie staan vermoedelijk in verband met het eerdere schietincident omdat daar bedrijven gevestigd zijn van de 39-jarige Bredanaar en zijn familie.