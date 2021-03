Vrouw overleden na ongeval

Rond 13.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd over een ernstige aanrijding op de kruising van de Vroonlandseweg met de Lange Meet. Een automobilist zou daarbij een vrouw in een scootmobiel hebben aangereden. De vrouw overleed ter plaatse en de politie heeft na de aanrijding een onderzoek ingesteld. De automobilist is daar voor aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. In het kader van het onderzoek is zijn auto ook in beslag genomen. Na verhoor op het politiebureau is de man in vrijheid gesteld. De exacte toedracht van het ongeval is nog onderwerp van onderzoek.