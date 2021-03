Drie aanhoudingen voor drugs

Agenten reden op de Eindhovenseweg toen er aan de kant van de weg een auto stil stond met een kapotte band. Daarop gingen de agenten poolshoogte nemen bij de afgesloten auto. In de auto zagen ze pilletjes liggen en aan de hand van het kenteken zijn ze naar de woning gegaan van de eigenaar van de auto. Binnen troffen ze zowel softdrugs aan als spullen die verdacht veel lijken op harddrugs. Alles is in beslag genomen en drie mensen die in de woning waren werden aangehouden. Zij zijn naar het politiebureau gebracht en nader onderzoek moet uitwijzen om welke drugs en aantallen het exact gaat.