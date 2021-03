Politie houdt man aan voor fraude

De vrouw kende het bankrekeningnummer en het adres van de man waardoor deze het vertrouwde. Volgens de vrouw was de bankrekening van de man gehackt en zou hij een nieuwe bankpas krijgen. De man moest zijn huidige pincode geven, dan zou hij een nieuwe bankpas krijgen en de oude kon hij dan doorgeknipt teruggeven aan de koerier die de nieuwe bankpas had gebracht. Later op de middag meldde zich een man gekleed in een jas van een koeriersbedrijf bij de man. De man kreeg een nieuwe pas overhandigd en gaf zijn oude pas af. Deze zou op het hoofdkantoor van de bank worden onderzocht. Zijn vrouw vertrouwde de zaak echter niet en belde de politie. De politie wist de man op heterdaad te betrappen en aan te houden. Het betreft een 19-jarige man uit Goirle. De politie heeft aangifte opgenomen en een onderzoek ingesteld in deze zaak.