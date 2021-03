Aanhoudingen bij drugsactie

De recherche kreeg deze criminele organisatie, meerdere mannen uit een gezin, in beeld na een langdurig en uitgebreid opsporingsonderzoek. Naast de aanhoudingen werden er gelijktijdig invallen gedaan op diverse locaties in Den Haag. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang en worden nieuwe aanhoudingen en inbeslagnames niet uitgesloten. De verdachten zitten in beperkingen wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.