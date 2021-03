Politie onderschept verdovende middelen in haven Scheveningen

Na rechercheonderzoek deed de politie een instap op een boot in de haven van Scheveningen. Hierbij troffen zij een grote hoeveelheid verdovende middelen aan. Twee 39-jarige Britten zijn aangehouden en worden vrijdag voorgeleid bij de rechtercommissaris. De politie onderzoekt de zaak en de in beslag genomen drugs.



Meld misdaad anoniem

Heb je het vermoeden dat er ergens drugs verkocht of geproduceerd wordt? Ga dan niet zelf aan de slag en vernietig geen sporen voor de politie. Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.