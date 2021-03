Drie aanhoudingen na vondst drugs in woning

Agenten zijn maandagmiddag de woning binnengestapt. In de woning troffen ze de drie mannen aan. Tijdens de doorzoeking hebben agenten softdrugs, een aantal steekwapens, pepperspray en contant geld in beslag genomen. De verdachten zijn aangehouden op verdenking bezit en/of handel in softdrugs. Het gaat om drie mannen van 22, 24 en 25 jaar uit Terneuzen. De gemeente is in kennis gesteld van de drugsvondst.