Fietsendieven aangehouden

De jongen liep rond 14.30 uur met zijn fiets aan de hand door het tunneltje bij het station in Bergen op Zoom. Opeens verspert een man zijn pad en pakt de fiets vast. Een tweede man komt erbij. De jongen weet snel de fiets op slot te zetten en rent weg. Hij ziet dat de mannen de fiets meenemen en een portiekwoning in de buurt van het station binnengaan. Gewaarschuwde agenten stellen direct een onderzoek in. Ze treffen de mannen in een woning aan en in de berging staat de fiets. De fiets is teruggeven aan slachtoffer. Slachtoffer heeft aangifte gedaan. De verdachten zijn aangehouden en verhoord en daarna vrijgelaten.