Zoekingen en twee arrestaties in Zeeuws fraudeonderzoek

Aardenburg - In een omvangrijk fraudeonderzoek hebben politie en OM vandaag doorzoekingen gedaan op twee locaties in Aardenburg. Hierbij zijn twee verdachten aangehouden voor verhoor. De twee mannen, broers van elkaar, zijn onder andere eigenaar van verschillende horecagelegenheden in Zeeuws-Vlaanderen en worden nu verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte.