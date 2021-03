Drie Limburgse zaken in Opsporing Verzocht

Straatroof

In de televisie-uitzending is er aandacht voor een straatroof die in september plaatsvond in Maastricht. Daar werd een 62-jarige vrouw op brutale wijze voor de deur van haar woning van haar tas beroofd. Beelden van de verdachte worden gedeeld in de uitzending.

Avondklokrellen

Vanavond is er voorafgaand aan de uitzending van Opsporing Verzocht een speciale livestream. Deze is om 20.30 uur te volgen via Facebook, YouTube en de website van Opsporing Verzocht. Naast beelden van de verdachten, wordt er een kijkje achter de schermen gegeven van het opsporingsproces. In de uitzending én in de livestream worden er beelden getoond van de avondklokrellen in Geleen en in Blerick. In eerstgenoemde zaak werden er vernielingen aan het gemeentehuis aangericht. In de tweede zaak werden explosieven afgestoken.

SpeurMee

Van alledrie de zaken werden eerder al via een SpeurMee-video beelden van de verdachten gedeeld. Aangezien deze niet geleid hebben tot de identiteit van de verdachten, worden de beelden nu gedeeld in Opsporing Verzocht.

Kijken!

Kijken dus! Vanavond eerst om 20.30 uur de livestream via Facebook, YouTube en de website van Opsporing Verzocht. Daarna om 21.20 uur op NPO1 de uitzending van Opsporing Verzocht.