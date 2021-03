Opnieuw aanhouding en doorzoeking zaak 4500kg cocaïne

Heinkenszand - In een lopend strafrechtelijk onderzoek naar de onderschepping van 4500 kg cocaïne in de haven van Vlissingen voorjaar 2020 is gisteren, maandag 8 maart, opnieuw een verdachte aangehouden. Het gaat om een 33 jarige man uit Bergen op Zoom. Zijn woning in Bergen op Zoom is doorzocht.