Livestream Opsporing Verzocht over avondklokrellen

Politiechef Willem Woelders zal in de livestream uitleg geven over de strategie van politie en de achtergronden van de ongeregeldheden en verdachten. Inmiddels blijkt dat ongeveer de helft van de verdachten al eerder in contact kwam met Justitie. Officier van justitie Janine Kramer geeft uitleg over het traject in de vervolging.



In de livestream worden nieuwe verdachten voor het eerst landelijk getoond, nadat regionale aandacht niet tot hun identiteit heeft geleid. Zo zijn er haarscherpe beelden van mensen die vernielden en plunderden in de omgeving van het station in Eindhoven. De livestream van Opsporing Verzocht is te volgen via de website van het programma, en deze link.