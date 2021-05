Politie ondervraagt passanten in zedenonderzoek camping

Zondag 25 april kreeg de politie een melding van een zedenincident binnen. Er is direct een onderzoek ingesteld. Ondertussen heeft de politie al veel campinggasten gesproken. We vragen vandaag tussen 12.00 uur en 18.00 uur aan passanten of ze vorig weekend, tussen vrijdag 23 april en zondag 25 april iets opvallends gezien hebben in die omgeving? Specifiek vragen we informatie over een man die zich mogelijk verdacht gedroeg op een plek waar kinderen aanwezig waren? Bijvoorbeeld op camping de Zandstuve, één van de andere campings, de Grote Beltenweg of een parkeerplaats. Ook ontvangen we graag beelden (foto’s, video’s, dashcam) die gemaakt zijn op of in de omgeving van bovengenoemde locaties? Het maakt niet uit of er iets verdachts op die beelden staat. We ontvangen graag zo veel mogelijk beelden. U kunt foto’s en beelden uploaden via onderstaand tipformulier.