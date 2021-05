Getuigenoproep steekincident

De politie is op zoek naar getuigen van beide incidenten. Was u in de nacht van vrijdag 30 april op zaterdag 1 mei in de buurt van de van Ittersumhof en heeft u in de periode van 2.15 uur tot 3.00 uur iets verdachts gezien of één of meerdere mannen zien vluchten? Was u tussen2.30 uur en 5 uur in de omgeving van de Assendorperstraat, Zuiderkerkstraat of de Bisschop Willebrordlaan? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem een tip doorgeven is mogelijk via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

(2021194490) NV