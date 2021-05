Verdachte van mishandeling aangehouden: getuigen gezocht

De politie kreeg vrijdagmiddag rond 16.00 uur de melding van een mishandeling in de Kopermolenstraat. De mishandeling zou hebben plaatsgevonden in het steegje tussen de Kopermolenstraat en de Jan Bouwmeesterstraat, in het bijzijn van een jonge vrouw. Een 16-jarige jongen raakte hierbij gewond. Na onderzoek heeft de politie een 18-jarige verdachte aangehouden.

Getuigenoproep

De recherche heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident en is op zoek naar mensen die iets gezien hebben van deze mishandeling en nog niet met de politie hebben gesproken. De recherche komt graag met getuigen in contact. Zij worden vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de recherche in Zaandam via tel.nr. 0900-8844. Zaaknummer is 2021087266.

