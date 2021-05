Getuigen gezocht van woningoverval

Als er vrijdagmiddag 30 april wordt aangebeld bij een woning in de Papegeulestraat doet de bewoonster (68) open. Een man stapt de woning binnen en eist geld. Hij dreigt daarbij met een mes. Met een klein bedrag vlucht de dader op de fiets richting het Bolwerk. Het publiek is om hulp gevraagd via een burgernet. Agenten doen buurtonderzoek, maar er is tot nu toe niemand aangetroffen die voldoet aan het signalement.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen met 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2021-108573.